旺角及葵青區反罪惡　警拘50男女

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、特別職務隊、牌照課以及西九龍機動部隊，前日及昨日（9至10日）展開代號「疾響」反罪惡行動，大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動。期間，突擊搜查區內11個住宅及商業單位，搗破5個懷疑非法釣魚機賭場、2個懷疑賣淫場所、2個懷疑毒窟及2個懷疑色情光碟分銷中心；並對區內11個場所進行突擊巡查，包括遊戲機中心、網吧、桌球室、酒吧、夜總會以及餐飲場所。

執法人員合共拘捕40男10女(27至72歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「管有攻擊性武器」、「管有淫褻物品以供發布」、「傷人」及「未能出示身份證明文件」被捕；行動中，共檢獲26部釣魚機、約2萬元賭款、1支伸縮棍、約8千3百隻市值約25萬港元的色情光碟、以及總值7萬3千港元的懷疑毒品。其中被捕的22男6女，同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，另外4男亦涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》，遭在場執法人員發出定額罰款通知書。

此外，葵青警區反三合會行動組、葵涌分區雜項調查隊及軍裝巡邏小隊聯同食環署人員，昨日（10日）下午約4時亦展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，巡查區內包括酒吧、遊戲機中心、桌球室及餐廳等多個處所。行動中，執法人員在屏麗徑一餐廳發現一名姓吳(53歲)男職員，在食肆內工作時未有正確佩戴口罩；由於該餐廳負責人未有確保場內職員佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，稍後將被執法人員發出傳票。