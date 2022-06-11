首4個月有728非華裔犯案者被捕　逼近去年全年的929人

免遣返聲請機制成為不少假難民甚至犯罪集團禍港的跳板，今年首4個月，已有728名非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，當中186人均持Form 8(俗稱行街紙)、即根據入境條例暫獲羈留或可被羈留者的擔保書，涉案人疑在港干犯嚴重毒品、毆打、爆竊等。去年全年非華裔人士干犯刑事案件而被捕者只有929人，今年首4個月被捕人數迫近去年全年，顯示假難民問題尾大不掉，而去年港府接獲的聲請個案再升至2,528宗，較2020的1,223宗上升逾1倍，顯示防堵措施缺乏成效。

警務處回覆東網查詢非華裔人士犯案的數字，今年首4個月，警方共拘捕728名干犯刑事罪案的非華裔人士，當中約25%涉案人是持行街紙的人士，他們大都涉及暴力、毒品及搵快錢的違法事件，最多的是店舖盜竊，有49人；其次是嚴重毒品案件，有25人；另涉傷人及毆鬥的則有23人，其他還有爆竊、行劫等。警方沒有提供持行街紙人士的背景。

翻查去年資料，全年有929名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士，佔整體被捕人士的3.2%。不法份子利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案困擾本港多年，除令本地治安惡化外，政府公帑亦成提款機，不少假難民藉難民身份苛索各種福利，致過去8個財政年度，本港狂燒逾70億元公帑。