灣仔4酒吧涉違禁令負責人被票控　2間罰停營業14日

灣仔警區反三合會行動組聯同食環署於昨晚(10日)於區內展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

執法人員巡查期間，發現駱克道338號一樓上酒吧及盧押道23號一酒吧，分別有1位職員於工作期間沒有戴上口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，執法人員遂向他們發出定額罰款通知書。而上述2間酒吧的44歲姓温男負責人及46歲外籍男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，執法人員遂向他們作出票控。同時上述2間酒吧須由下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務的場所內進食或飲用的食物或飲品，及於其餘時間不得有多於2人同坐一桌，為期3日。

另外，執法人員亦發現盧押道15至19號及盧押道18號2間酒吧，2酒吧內共3職員無法提供3日內的快速抗原測試結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。而上述2間酒吧的47歲外籍男負責人及42歲外籍男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，執法人員遂向他們作出票控。同時上述2間酒吧須關閉14天。