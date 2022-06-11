團體推出環保智慧能源比賽　鼓勵學生構思解決方案

能源需求隨生活進步而上升，漸成為減碳減排的一大挑戰，香港教育城與煤氣公司合辦「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」，以「環保智慧能源」為主題，加深學生對智慧能源的認識，並鼓勵他們發揮創意，以創新科技實現「綠轉型」。

學生於是次比賽需綜合科學、技術、工程和數學(STEM)知識及實作技巧，構思協助能源行業創建智慧能源的創新解決方案，或帶領公眾實踐節能低碳生活，而方案主題須與「綜合能源解決方案」、「數碼化」或「去碳化」相關。香港教育城行政總監鄭弼亮期望參賽學生能靈活地運用所學的知識及實作技巧，發揮潛能，構建創新的智慧能源解決方案，並提升對實踐低碳生活的關注，共建可持續發展的綠色未來。

比賽由即日起至今年8月12日接受學校報名。比賽分小學組和中學組，並於今年8月31日或之前遞交參賽作品、簡介短片及作品計劃書。評審準則包括主題信息、創意及創新程度、作品設計及其他技巧之應用，結果將於今年11月公布。每組冠軍均可獲10萬港元獎學金，以作鼓勵。為了讓學生有全面而有趣的學習歷程，一系列的網上及實體活動將於6月下旬至8月期間舉行，學生可由淺入深地認識智慧能源，並應用不同的STEM知識及技能解決難題。