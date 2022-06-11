東方日報A1：南亞黑幫作反　劈友捱子彈　政府換屆治安大患

中環街頭凌晨發生斬人及開槍案！兩幫因搶奪地盤而素有積怨的黑幫分子，早前因毒品及賭檔等利益分贓不均，昨日凌晨其中一方包括南亞兵團在內約8名刀手，驅車至雲咸街向仇家的3部車輛突襲，對方亦早有防範擸「架生」反擊，有人更開槍，一眾刀手見狀即時四散。混亂間有人遭對方車輛撞低，部分刀手趁機逃遁。警方趕至發現刀手一方有3南亞漢受傷，其中兩人分別腹部中槍及頭部中刀，俱陷昏迷，後者經搶救後危殆。警方在場通宵搜證，檢獲彈殼、彈頭及多把開山刀等。經初步調查，以涉嫌企圖傷人及藏有武器，拘一本地男子及3名南亞漢，案件交由O記跟進，正全力追尋涉案手槍，以及追緝在逃人士。政府換屆在即，黑幫所造成的治安大患不容忽視。

事發於昨日凌晨2時許，其中一方的幫派人物在俗稱「人間妖域」的中環蘭桂坊消遣後，分別駕乘深色七人車、白色七人車及客貨車離開，3車駛至雲咸街46號附近一處交通燈位時，另一幫派的兩輛私家車突馳而至，至少8名刀手從兩車跳出，向對方車輛及車內人士揮刀施襲。期間，遇襲一方的客貨車司機察覺有異，慌忙驅車突圍，更把對方一名刀手撞至倒地，隨後沿下亞厘畢道絕塵而去。至於仍在現場的兩輛七人車，車內人士亦早有防範，拿起武器反擊，有人更開槍還以顏色，一眾刀手倉皇四散逃命，此時七人車司機亦驅車沿雲咸街往皇后大道中絕塵而去。

警方接報後大為緊張，派出大批身穿避彈衣的軍裝警員趕至圍封現場，反恐特勤隊警員則持MP5衝鋒槍在場戒備，警犬其後亦奉召協助搜證。警方在場截獲6名男子及兩輛私家車，經初步調查後，相信他們屬於刀手一方，其中一名姓郭（24歲）本地男子及兩名南亞裔男子（23及42歲）沒有受傷。另外，3南亞漢受傷須送院治理，當中一名25歲持香港身份證尼泊爾男子腹部中槍，送院時昏迷，經手術急救後情況嚴重；另一名30歲南亞漢頭部有傷昏迷，經手術施救後情況危殆；一名36歲持行街紙的巴基斯坦男子腳部受傷，他經接受治理後與該3名無受傷的男子，俱涉嫌「企圖傷人」及「藏有攻擊性武器」被捕，案件交由O記跟進。事件疑涉兩批黑幫分子早前因毒品及賭檔等利益分贓不均有關。

至於涉案的兩部私家車，其中一部車的車頭泵把及車身損毀，前座乘客位車門有一處彈孔，另一輛則掛有「P牌」。警方搜證後，檢獲一個彈殼、一個彈頭、9把開山刀及4個刀套，經軍械專家初步檢驗後，相信子彈為9毫米口徑，由半自動手槍發射。

案發約3小時後，警方於清晨近6時接報，指元朗八鄉錦莆路有一輛白色七人車起火焚燒，消防接報趕至將火救熄，惟七人車已付之一炬，經初步調查後認為事件有可疑，遂把案件轉交警方跟進。警方經調查後，初步相信該車輛與開槍案件有關，把案件列作縱火。

警方表示，當務之急是追尋涉案的手槍，以進一步調查槍械的來源，以避免造成更多的流血事件，同時亦已掌握兩個幫派涉案人士的身份，正全力追緝他們歸案，不排除稍後有更多人被捕。警方又指出，涉及真槍的案件在香港絕無僅有，去年在尖沙咀只發生一宗，因此市民毋須過分緊張。

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