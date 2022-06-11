逃犯條例引發連場暴動　林鄭死撐無錯　賴主事官員解說不清

港府於2019年2月提出修訂《逃犯條例》草案，以引渡疑犯防止香港淪為「逃犯天堂」，惟引發連場示威和流血衝突，特首林鄭月娥於同年7月9日承認政府工作完全失敗，重申修例法案已「壽終正寢」，惟民怨未平，示威遊行繼續遍地開花。將於本月底卸任的林鄭今早(11日)在電台節目表示，政府當年推動修訂《逃犯條例》並無過失，她亦不覺得遺憾，形容當日就事件致歉是基於解說工作做得不好，主事官員沒有認真解釋，錯失與市民溝通的機會，到後期已太遲，又指對方的文宣工作排山倒海，甚至有微電影，她認為並非偶然。

林鄭表示，反修例事件中有大批年輕人被拘控，認為他們不明白事件，受到社交媒體煽動而做出違法行為，懲教署已經有推動協助年輕人更生的計劃，並取得一定成效。對於涉及國安法的案件不少仍未審結，大量被捕人士仍遭還押，她指希望所有案件可盡快審訊，稱多年來對於司法機構提出的資源或人手要求從不拒絕，但國安法的案件複雜，不適宜評論。

她又提到香港樓價問題，指首屆政府在任期間樓價下跌57%，第2屆上升43.3%，第3屆上升99.5%，第4屆上升63.1%，到今屆她上場至今年4月樓價上升13.8%，認為其任內樓價相對平穩。她批評，過去4屆政府的樓價都是大上大落並不健康，製造了很多問題，強調房屋供應要穩定，市民就不用心急入市，令價格保持平穩。被問到卸任後會否如前特首般成立智庫，林鄭表明一定不會考慮，指相關做法等於干預或影響當屆政府工作，又形容自己無班底、無打手，無能力籌組智庫。至於會否擔任國家職務，她稱假設性問題不回答，又稱沒有個人野心。