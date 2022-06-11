港深層次矛盾加劇　張炳良嘆對立關係短期內不會消失

2019年反修訂《逃犯條例》引發的持續示威，重創香港經濟和民生，亦嚴重損害香港法治秩序、營商環境及國際形象。香港教育大學公共行政學研究講座教授、前運輸及房屋局局長張炳良今早(11日)在電台節目表示，香港過往幾年很多矛盾由小變大，認為修訂逃犯條例原本可以商討如何解決，但種種深層次矛盾令社會不能實事求是，他坦言對立關係短期內不會消失，因此要立法加強國家安全。

張舉例指，自2003年23條立法失敗，中央對港人的國家身份認同存有懷疑，而至2019年起更對香港全面改觀，認爲存在外部勢力、顏色革命，加上國際形勢愈來愈複雜。對於青年問題，他認為不能一時三刻解開香港的心結，擔心如果只從教育、法例上作強制要求，恐怕青年人不會心悅誠服，應加強年輕人與政府的互信。至於如何解決房屋等深層次問題，張強調不能過分簡化，認為要繼續以需求管理措施控制樓價，亦要多管齊下，增加房屋以及土地供應。

他又指，過去兩年中央完善選舉制度、落實愛國者治港，已清楚確立香港發展軌迹，愛國者治港必需是雙普選的前提。他又認為，香港回歸後50年不變，並非進入倒數階段，而是要令一國兩制越過2047年。