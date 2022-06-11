政府藥石亂投　陳帆倡過海隧道繁忙時段引入「擠塞徵費」

香港人多車多，繁忙交通時段過海隧道擠塞問題更非常嚴重。有見及此，運輸及房屋局局長陳帆今日(11日)在其網誌表示，港府計劃於明年8月初收回西隧專營權後，考慮向各過海隧道在不同時段收取3種不同費用，包括繁忙時段會於一般收費以外，再附加「擠塞徵費」，而一般時段則按一般收費，非繁忙時段會較低收費。

陳帆解釋，隧道在不同時段的擠塞情況收取不同費用，是希望改變駕駛人士的出行習慣，鼓勵他們轉乘公共交通工具。他根據2021年9月底至12月的交通調查，單計紅隧和東隧的交通需求，駕駛人士在早上繁忙時間分別平均需約25分鐘及17分鐘，才可通過紅隧和東隧，行車時間約為交通暢順時的3倍。因此，他認為政府在收回西隧時如維持所有過海隧道的隧道費不變，擠塞情況將會持續，如果只調低西隧收費，會進一步加劇現時過海隧道及周邊道路繁忙時間的擠塞情況，所以建議過海隧道實施「擠塞徵費」。

他表示，政府將於下周五(17日)的立法會交通事務委員會向議員簡介「擠塞徵費」原則，並展開「擠塞徵費」的第一階段諮詢，計劃今年內就具體方案徵詢各界意見，若得到社會共識，會就調整過海隧道的收費方案，透過修訂法例落實。