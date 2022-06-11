終院委任5名資深大律師　張舉能：期望為資歷較淺律師做好榜樣

終審法院首席法官張舉能今年4月宣布，委任5人為資深大律師，包括温狄芹、馬嘉駿、唐思佩、李頌然及鍾偉滔。委任儀式今早(11日)在終審法院進行，歷時約一小時。張致詞時提到，資深大律師委任制度有着長久歷史，在捍衞本港香港法治和司法公義扮演着重要角色，他期望新任資深大律師可以為其他資歷較淺的律師做好榜樣。而同樣有份致詞的律政司司長鄭若驊一如其「避政司司長」性格，在儀式完結後便急急腳自側門離開，未有如其他參與者般，在法院外一起拍照留念。

新鮮出爐資深大律師唐思佩在庭外指，本港的法治穩固，法庭依據法律理據判案，對司法獨立有信心，未見有任何改變。李頌然認為，司法制度已經「做得好好」，暫時見不到有任何問題，他會繼續努力工作，歡迎公眾給予意見。馬嘉俊則指，希望公眾「比啲時間法庭」去處理新法律。

此外，鄭若驊致詞時指，對於本港的法律制度，現時社會上有很多誤導的資訊，她希望各新任資深大律師，能夠向全世界解釋並展示本港的法治實際上是如何運作。大律師公會主席杜淦堃則稱，香港有完善的制度去處理針對大律師的投訴。