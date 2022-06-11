優化外判合約淪空談　逾6成工友不知享約滿酬金　工會批監管不力

政府於2019年優化外判合約制度，外判合約工可獲6%約滿酬金，並享有法定假日薪酬資格，及於8號風球或以上的日子工作1.5倍工資。惟工聯會於今年5月5日至19日向一眾前線清潔及保安員進行調查，收集381份問卷，發現逾6成受訪者不知道可享約滿酬金。

調查又發現，近4成受訪者不知道8號風球或以上開工應獲「工半」，而知道但未領取過的亦高達27%，不排除被僱主扣減。在有薪勞工假方面，約1成人仍是勞工假無糧出、約2成人不知道勞工假日有糧出。此外，受訪者中，8小時工作的佔大多數，有48.3%，工作9小時及以上的亦有40.4%。至於年假方面，《僱傭條例》規定首、次年的有薪年假日數為7日，翌年起可由8日逐年遞增至14日，但調查指年假有8日以上的受訪者只有約3成，團體估計與外判合約完結後需重新簽約有關。

工會表示，政府各部門有責任向外判工友說明他們享有的權益，包括年資應得以累積，不因承辦商轉合約/更換承辦商而重新計算；政府外判合約，應要求承辦商以生活工資約55港元，聘請員工及保證工友可享8小時工作，以提升生活質素。