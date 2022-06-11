沙頭角成新景點　港府擬開放更多禁區　中英街因保安理由不考慮

港府日前宣布局部開放沙頭角供已申領「禁區紙」旅客到訪，首階段開放範圍只局限於沙頭角碼頭一帶，但不包括中英街。當局表示，正研究未來進一步開放沙頭角更多範圍，長遠讓旅客毋需申領禁區紙便可到訪，但中英街因保安理由暫不考慮。

今日(11日)是港府開放沙頭角後首個周六，有團體組織本地團到訪，數十名學生參與。沙頭角碼頭旁有居民擺設攤檔售賣茶果、米通等特色產品。現時首階段開放安排下，只容許本地團旅客於周六、日及公眾假期到訪沙頭角碼頭一帶，每日兩個時段，每個時段3團，每團不多於30人。

港府表示，由於沙頭角位處港深邊界，開放沙頭角範圍供市民旅遊，原則是不能增加保安風險，並且需兼顧避免破壞沙頭邨鄉村的寧靜氣氛，以及旅客增加後加重交通負擔。當局指，正研究下階段開放安排，計劃開放更多沙頭角範圍供旅客參觀，包括中樓街一帶，但需先進行相關保安設施改善工程，避免旅客擅自越過港深邊界，而緊貼港深邊界的中英街則維持不開放。另外，下階段開放安排可能涉及沙頭角海，但可能會引來更多本地船隻駛入有關海域，當局需與海事處小心研究。