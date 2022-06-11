近60港人轉機不成　滯阿姆斯特丹求助無門　國泰英航互卸責

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，近日再次出現醜聞，有讀者向東網爆料，指其丈夫透過國泰航空購買由英國倫敦飛往香港的機票，其中需先乘搭英國航空到荷蘭阿姆斯特丹轉機，不過由於航班延誤，導致包括其丈夫在內的近60名港人，未能及時趕搭原本返港的航班，現時仍滯留於阿姆斯特丹機場，直至目前仍未收到國泰航班延誤通知，甚至要由乘客自行查看國泰航班安排才得知，返港航班已推遲一周。至於英航及國泰事後則互相卸責，有關處理手法引起眾人憤怒，滯留港人頓時感到求助無門，擔心返港無望。東網正就事件向國泰航空及英國航空查詢。

讀者曾小姐表示，其丈夫在國泰航空預訂了本周四(9日)的中轉航班，即由倫敦乘搭英國航空班機至阿姆斯特丹後，再轉乘國泰CX270航班回港，不過基於英航延誤約2小時，導致無法趕上航班返港，被迫滯留於阿姆斯特丹機場。她稱，連同其丈夫在內，有近60名港人到步阿姆斯特丹後，均沒有相關公司職員提供協助，或公布任何安排，包括協助他們重訂機票、提供當地住宿，以及回程香港的檢疫酒店等。曾更斥同行乘客已多次致電相關公司，惟一直沒人接聽，後來有其中1名聲稱為國泰會員的乘客自行查看班機情況，竟然發現其名字已顯示在下周三(15日)的後備航班，眾人才得悉有關安排，卻並非由國泰主動通知乘客。最終只有英航為一眾滯留港人提供當地2晚住宿，惟曾小姐擔心2晚過後，其丈夫將要額外付費，自行另覓其他住所。

曾小姐批評國泰與英航互相卸責，因在延誤後到埗阿姆斯特丹，英航職員曾提及將有國泰職員負責有關延誤的安排，惟另一方面，國泰卻回覆「需得到英航確實延誤的消息，才有進一步行動」，令她質疑國泰很有可能一早得知英航將會延遲，惟未有作出任何即時安排，譬如等待多一會。她接受東網訪問時更透露，國泰疑似「大細超」，稱近60名乘客中，特別另有1人可能基於有親屬於其公司工作的關係，隨即獲特別安排，該名乘客能於延誤的翌日，立即乘搭荷蘭航空到曼徹斯特乘搭另一班國泰直航回港。

她坦言其丈夫返港無望，首先因本身回港後所預約的檢疫酒店，亦隨着航班延誤被迫取消，考慮到現時檢疫酒店經常爆滿，預約困難，擔心即使有後備航班，亦趕不及預約，加上憂慮現付出額外一筆龐大金錢於重新預約回程後的檢疫酒店，甚至滯留後的當地住宿、飲食等開支後，無人補償。