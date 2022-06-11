保良局林文燦英小群組添3病例　累計14人中招

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校今日(11日)放假，但仍有學校呈報更新，其中保良局林文燦英文小學4B班已停課班別再增1宗病例，累計4宗個案，6A班共有6宗個案，其中有教6A班老師亦有教小五數學班，該班再多2宗個案，該班13名學生已建議停小組活動，老師本月6日最後一日上班，加上1名緊密接觸者曾與數學班學生食飯，故該群組累計14宗確診。

張表示，學校個案方面與社區比例相近，大約為0.01百分比。至於學校個案近日可能較多個案出現，解釋由於每名師生返校前需要進行檢測，故變相能揪出個案，不過仍有70多萬學生加10、20萬老師回校，總數近100萬名，所以若出現數十宗，甚至一百宗個案，比例上與社區揪出的個案相似，而社區個案多，學校個案亦會相對多。

她續指，留意到個別學校個案中疑有聚集性，例如先有3名學生同一班，再有師生相繼發病，可能是大家接觸方面較多，但相信大部分學校只有1、2宗個案，沒有聚集性，故大機會來自社區。