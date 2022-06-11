海關查獲兩件美國運港毒郵包　檢值82萬大麻花等拘收貨男

香港海關機場科於上周四(2日)，在赤鱲角香港國際機場根據風險管理原則，揀選並查驗一件由美國空運抵港、報稱載有魚油的空運郵包，在包裹內發現4包共重約2公斤懷疑大麻花，以及4包懷疑含有四氫大麻酚的軟糖，市值約41.06萬港元，案件隨即交由海關毒品調查科跟進。

經深入跟進調查後，關員於本周四(9日)掩至葵涌一間物流公司，再查獲一件同樣由美國抵港、報稱生果脆片的空運郵包，在包裹內發現4包共重約2公斤懷疑大麻花，市值約41萬港元。海關發現查驗的兩件包裹收件人為同一人，遂於昨日(10日)及今日(11日)在葵涌進行監控遞送行動，並在今日下午以涉嫌「販毒」，拘捕一名36歲本地男子，他報稱無業，將被海關通宵扣留調查。今次行動中檢獲的毒品總值約82.06萬港元。

香港海關毒品調查科高級調查主任梁志鵬呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。