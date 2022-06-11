2019年錄逾3.5萬癌病新症　創歷來最高　平均每日96人確診

本港過去5年平均有40人因癌症逝世，食物及衞生局局長陳肇始昨日(10日)在網誌表示，癌症事務統籌委員會上周二(5月31日)檢討了癌症防控工作，當中提及在2019年，本港共有逾3.5宗確診患癌新症，當中男女患者佔比各半，為有紀錄以來最高，數字較2018年多1,054宗，升幅達3.1%。而相較2009年約2.5萬宗新症，過去10年的升幅高達35%，平均每日有96人確診癌症。

細分而言，肺癌再次超越大腸癌成為本港最常見癌症。在2019年，整體癌症新症數目的增長，主要來自男性前列腺癌、女性乳腺癌，以及整體肺癌的數目增加。另外，近年胰臟癌新症個案顯著增加，躍升為本港第11位最常見癌症，亦是全港致命癌症第5位；在2019年，胰臟癌導致740人死亡，表示胰臟癌的整體預防情況較差。

為加強癌症治療，醫院管理局已擴大藥物名冊的範圍，將個別自費藥物轉為專用藥物，並增加個別藥物的臨床應用範圍作治療癌症之用。截至今年3月31日，該名冊已涵蓋142種治療不同癌症的有效藥物，當中10種為2021-22年度新納入藥物名冊的藥物。醫管局正積極發展就個別癌症為本的護理計劃，不同持份者正探討和識別關鍵的服務元素，當中包括為乳癌康復者提供護理服務的專科護士診所。此服務將於2022/23年度於新界東聯網試行。政府將會繼續按香港癌症策略的建議與社區夥伴保持聯繫，並建立「癌症伙伴網絡」平台。