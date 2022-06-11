多32地方納強檢　紅磡半島豪庭及旺角Skypark上榜

再增32個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(11日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該32個地方的人士，須於明日至後日(12日至13日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日將於薄扶林置富花園、大角咀櫸樹街及荃灣梨木樹邨增設流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額

涉及多宗病例的地點如下：

1.紅磡半島豪庭2座

2.旺角太子道西101至107號利泰大樓

3.上環樂古道3號麗雅苑

4.東涌富東邨東馬樓

5.薄扶林置富花園富昇苑

6.灣仔囍滙5座

7.牛頭角得寶花園E座

8.旺角奶路臣街17號 Skypark

9.馬鞍山頌安邨頌群樓

10.西營盤高樂花園1座

11.葵涌葵盛西邨10座

12.長沙灣喜薈2座

13.北角慧翠道7號 Braemar Heights瑞蘭

14.鰂魚涌康景花園E座

15.柴灣杏花邨49座

16.沙田駿景園1座

17.觀塘月華街38號萬和花園大廈

18.東涌映灣園賞濤軒2座

19.荃灣梨木樹邨榮樹樓

20.九龍城德朗邨德瑩樓

21.沙田碧濤花園2期怡景閣

22.長沙灣宇晴軒7座

23.青衣青華苑華欣閣

24.石硤尾石硤尾邨美禧樓

25.屯門田景邨田敦樓

26.荃灣祈德尊新邨B座

27.大圍大圍道24至26號富昌樓

28.元朗馬田路38號怡豐花園B座

29.元朗朗屏邨賀屏樓

30.薄扶林置富花園富麗苑

31.中環雲咸街46至48號雲明行2樓 Racks City

32.上環蘇杭街62號太興中心1座地下低層及地下A舖 FLM