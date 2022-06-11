港府巡745間餐飲處所　其中17間酒吧涉違規遭檢控

新冠肺炎疫情持續，食物環境衞生署今日(11日)表示，署方昨日(10日)至今日凌晨繼續加強巡查及與警方在各區採取聯合行動，並巡查539間餐飲處所及206間其他處所，當中15間位於中西區、灣仔區、旺角區、深水埗區、黃大仙區及屯門區的酒吧/酒館負責人，以及2間位於葵青區及荃灣區的其他餐飲處所涉嫌違反指示，食環署已向相關負責人展開檢控程序。

食環署亦已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，有8間酒吧/酒館及2間其他餐飲處須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時至翌日凌晨4時59分停止售賣，或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等；其餘7間酒吧/酒館因違規則須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉處所14天。

此外，食環署亦於酒吧/酒館向12名涉嫌沒有符合快速檢測紀錄檢查的員工、2名涉嫌沒有佩戴口罩的員工，以及1名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定及「疫苗通行證」規定的顧客發出定額罰款通知書。