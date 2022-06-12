東方日報A1：南亞幫種禍端　治安立立亂　危城誰留戀

本港回歸25周年在即，盛傳國家領導人將蒞臨香江主持新政府換屆，並就香港發展等發表重要講話。不過，香港近日卻一片亂象，作為香港心臟地帶的中環，不但爆出分屬兩個黑幫的南亞兵團當街斬人，及後至少開槍兩發釀成血案，各區黃、賭、毒罪案更不絕登場，加上經濟差、失業飆、百業艱困、百姓痛苦，港人百感交集之際，警方則連日「洗太平地」。自上周四（9日）起展開代號「犁庭掃穴」、「疾響」的反罪惡行動，出動反黑組、重案組、機動部隊等在全港執法，不足24小時已拘捕約300人。消息指，嚴厲執法行動會持續至7‧1，並會全方位打擊罪惡。

經濟不景導致失業率飆升，本港已有20.6萬人失業，加上大量假難民在港「搵食」，各種治安亂象頻生。7‧1臨近，各隊伍亦頻頻出動，警方自前日起展開「犁庭掃穴」行動，共搜查各區酒吧、麻雀館、遊戲機中心及夜店等娛樂場所147次，至昨日凌晨拘捕119男89女（16至79歲），他們分別涉嫌「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「販運危險藥物」、「管理賣淫場所」、「經營賭博場所」等被捕。

分區方面，旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、特別職務隊、牌照課以及西九龍總區機動部隊，於上周四及上周五展開代號「疾響」的反罪惡行動，搗破5個懷疑非法釣魚機賭場、兩個懷疑賣淫場所、兩個懷疑毒窟及兩個懷疑色情光碟分銷中心。行動中，警方共拘捕40男10女（27至72歲），分別涉嫌「經營賭博場所」、「管理賣淫場所」、「販毒」、「管有淫褻物品以供發布」等。行動中檢獲26部釣魚機、約兩萬元賭款、一支伸縮棍、約8,300隻市值約25萬元的色情光碟、以及總值7.3萬元的懷疑毒品。

同樣在前日（10日），警方突擊搜查新蒲崗崇齡街20至34A號及牛池灣金池徑兩個單位，分別搗破非法麻雀賭場及百家樂賭檔，檢獲兩張麻雀枱、4副麻雀、兩張百家樂賭枱、逾10萬元賭款、面值約139萬元的籌碼及一批賭具。一名姓盧（55歲）女子及另一名57歲女子涉嫌「經營賭博場所」被捕，兩名分別53及41歲女子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕，8男20女賭客（35至76歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，在百家樂賭檔被捕的6男21女同時因違反禁聚令被票控。

另外，在「犁庭掃穴」行動中發現有人違反防疫相關規例，共發出139張定額罰款通知書。在葵青區屏麗徑一間餐廳，警方發現一名姓吳（53歲）男職員，在食肆內工作時未有正確佩戴口罩，由於該餐廳負責人未有確保場內職員佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，稍後會被發出傳票。在「疾響」行動中，22男6女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，另外4男涉嫌違反口罩令，他們被警員發出定額罰款通知書。

警方回應本港罪案情況時，指過去30年整體罪案呈下降趨勢，但承認網絡及科技迅速發展，騙案有上升趨勢，警隊會繼續加強資源，從宣傳、教育及情報收集及執法等全方位打擊騙案。

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