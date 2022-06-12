跨部門尖沙咀防疫巡查拘2男女　票控5人及11客罰款

尖沙咀分區雜項調查小隊、西九龍機動部隊聯同食環署，於昨晚（11日）巡查區內多間酒吧及酒牌場所，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。行動中，執法人員在山林道一間樓上酒吧發現一名姓鄺(26歲)男顧客因未能出示安心出行的掃描紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，被發出定額罰款通知書。其後巡查人員在厚福街2間樓上酒牌場所發現5男1女顧客(23至31歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》中酒吧場所不得多於4人同坐1桌的規定，於是向他們發出定額罰款通知書；當中一名姓李(27歲)男客人，另因外出時沒有攜帶身份證明文件被拘捕。姓劉(37歲)及姓鄭(29歲)男負責人因為容許有多於4人同坐一桌及場所內餐桌相隔距離不足1.5米，其中一間另涉嫌違反小食食肆牌照條件，2人均被食環署人員票控。

另外，巡查人員在金巴利道2間酒牌食肆，分別發現一名姓梁(24歲)及一名姓徐(28歲)女顧客未能出示安心出行掃瞄的紀錄，以及在場內吸煙，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》及《吸煙（公眾衞生）條例》，遭在場人員發出定額罰款通知書。兩名分別姓李(32歲)及姓葉(50歲)男負責人將會被警方票控。其中一間酒牌食肆內、一名姓吳(26歲)女顧客則懷疑向巡查人員出示他人的電子針卡，涉嫌企圖誤導警務人員被捕。

人員其後於柯士甸路一間酒吧內，發現一名姓伍(19歲)及一名姓馮(20歲)女顧客未能出示安心出行掃瞄的紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向她們發出定額罰款通知書。一名姓陳(42歲)女顧客則在場內吸煙，涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》而被票控。