政府本周公布第二輪消費券發放詳情　沿用舊有支付工具免登記

餘額5000港元消費券即將到手。政府今日(12日)表示，將在本周公布第二階段消費券計劃的發放詳情，第二階段將新增BoC Pay及PayMe from HSBC領取消費券，連同原來的4家，即支付寶香港、八達通、、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，營辦商總數增至6家，希望透過「可以轉會」的市場力量，令消費者享受最多優惠，發揮消費券更大的槓桿效應。而沿用上次支付工具的市民，不必做任何登記手續，當局會自動核對之前已登記的資料，令市民能在指定時間順利收到消費券。

政府又指，本港零售市道略見好轉，早前公布的4月份零售銷售按年上升11.7%，結束了持續兩個月的跌勢，當中電器及其他耐用品銷售急升超過4成。雖然第5波疫情引致首季市道偏弱，今年頭四個月零售總銷售貨值總計跌約3%，不過，期內網上銷售仍逆市升36%，涉及金額逾110億港元，在總零售銷售額中佔比近一成，高於去年同期的約7%。

數據顯示，有實體店的零售商今年首四個月的網上銷售額逾67億港元，增長48%；虛擬商店同期銷售額為43億港元，增長20%，數字反映即使整體零售市道仍受疫情困擾，但網上銷售卻持續增長，意味市民以至商戶，均對電子交易的接受程度正在提升。