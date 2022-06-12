海外組織網上眾籌支援違法示威者　議員指或違國安法

2019年6月12日為反對修訂《逃犯條例》風波掀起序章，至今日(12日)踏入3周年，違法的示威者樹倒猢猻散，有的已被捕甚至入獄，有的則逃往海外。惟逃往海外的人士中，有人因在英國申請政治庇護不果，又未能合法工作，三餐不繼，故有組織在網上眾籌支援該些「手足」，支援他們抗爭。有議員指捐款予該些人士，或干犯《港區國安法》，呼籲市民勿以身試法，又建議當局考慮引用法例，禁止香港境內登入眾籌平台。

不少違法示威者選擇棲身英國，不時發起「反中亂港」的示威等活動，包括「攬炒團隊」的「612三周年倫敦展覽」及「倫敦612集會」。有Patreon網站專頁發起眾籌助「手足」，設有多個級別的每月捐款金額，由100多港元至逾1,000港元不等，又提醒「為保障大家（身處香港人士）安全，訂閱時避免打字，例如『手足加油』等」。

該專頁附有一條YouTube影片網址，可見流亡者親述苦況，其中有自稱「前綫小隊」的成員指，《港區國安法》實施前他抵達英國，物價高又居無定所，自己存款有限，因無BNO護照故只好以特區護照旅遊名義到英國，每年逗留期限只有180日，要支付1,500至2,500英鎊延續簽證，又強調回港要面對10年以上監禁，冀港人伸援手。