雷生春列法定古蹟　活化保留原味　至今錄52萬人到訪

政府上月刊憲，將位於旺角的雷生春列為法定古蹟，發展局局長黃偉綸今日(12日)透過網誌表示，由古物古蹟辦事處(古蹟辦)和負責營運的浸會大學介紹雷生春的歷史意義、建築特色，以及活化後的雷生春如何繼續服務社區。古蹟辦執行秘書蕭麗娟形容，雷生春充滿人情味、歷史豐富和有很高的藝術價值，令人百看不厭。而雷生春的擁有人雷亮經營很多生意，當年雷氏家人在雷生春地下生產和售賣一種跌打藥酒，主治骨傷跌打，希望造福社群，非為牟利。

2008年，政府將雷生春納入第一期《活化歷史建築伙伴計劃》，浸大成功獲選。活化工程於2012年初竣工，同年4月，香港浸會大學中醫藥學院─雷生春堂正式投入服務。浸大物業處處長方雪原表示，在活化雷生春過程中，項目團隊按照最少干預的原則進行，盡量保留原有的建築特色，只作適量改裝加建，以應付營運需求及符合建築及消防條例的要求。她指過程中充滿挑戰，項目團隊花了很多心思進行修復和加固工程，特意以反光度最低的清玻璃圍封遊廊，盡量原汁原味地保留建築物的外貌，又能遮風擋雨，讓室內可加裝空調，同時讓行人欣賞到建築物內的情況，並盡力保留建築物原貌及構件。

浸大於2012年把雷生春活化為中醫藥保健中心，一直營運至今。浸大協理副校長(中醫藥發展)卞兆祥教授表示，中心地下設有涼茶舖，正是回應雷生春以往的特色；樓上既提供中醫門診服務、讓學生跟老師實習，亦設有關於雷生春的展覽。項目迄今，到雷生春就診的人數已超過21萬人次，訪客也超過52萬人次，反映活化項目受到市民歡迎。