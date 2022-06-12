今屆政府勞工政策評分　工聯會負評最低工資及外判制度

今屆政府將於本月30日正式完結，工聯會今日(12日)就政府在勞工政策上評分，在12項重要勞工政策中，有9個獲得3個或以上的讚好(滿分為5個)，當中最高分的為「延長有薪產假至14周」，惟最低工資被凍結及全面檢討政府外判制度則被評為負分，該會認為政府在最低工資議題上未發揮協調作用，以致底層員工被凍薪4年，促新一屆政府能夠多聽勞工界意見，改善逾300萬名僱員的勞工權益。

工聯會理事長黃國指，今屆政府延長有薪產假至14周，惠及逾3萬懷孕婦女，減少她們因生育而脫離勞工市場，獲得最高5個讚。而取消強積金對沖成功落實，以至統一兩個假期至17日等均為獲讚的政策。不過，政府在最低工資上表現失敗，工聯會給予3個負評，認為政府沒有體恤清潔工人及底層員工的辛勞，去年竟再維持最低工資在37.5港元，變相連續凍薪4年，完全漠視他們生活艱難，未能分享經濟成果。至於政府外判制度同樣被負評，認為該制度是在職貧窮的元兇之一，取消外判才可令僱員有足夠尊嚴生活，政府只做了一些治標不治本的措施，無助徹底解決問題。

至於提高職業安全與健康法例罰則亦只獲一個讚，工聯職安健協會主席林淑儀指，職安健條例超過20年未有修訂，雖然政府已刊憲提升罰則，涉及極嚴重罪行的最高罰款提升至1,000萬港元，惟工業意外死亡個案仍然頻生，認為單靠提升罰款難作改善，促政府全面檢討職安健條例，加強僱員職安健保障。