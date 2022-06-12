勞工處有後備方案處理交接對沖強積金　增撥資源處理勞資關係

立法會日前通過取消強積金對冲條例草案，政府預計2025年積金易平台完成搭建後，可落實取消對沖。勞工處處長孫玉菡今日(12日)在電視節目表示，對搭建平台有信心，若有意想不到的阻滯，會有後備方案應付半年至1年的需要。

對於後備方案最遲何時推出，他指要留待下屆政府處理，具體日期由勞工及福利局局長決定，而取消對冲的劃線日期大致可以理解為積金易平台全面運作的同一日，並以「鴛鴦飯」比喻劃線日期前和後的情況，他解釋，如果劃線日是2025年，2025年之前的遣散費及長期服務金仍可被對沖，但2025年之後所產生的強積金不能被對沖，因此僱主留着舊員工最有「著數」，又相信勞資關係不會有改變。

至於有商界質疑僱主可能會以短期合約形式聘用部分僱員，以節省長期服務金的開支，他表示，從法律角度說，以同一合約聘用同一僱員並服務同一僱主，看起來是連續聘用。他又預計取消對沖後，當局處理勞資關係的工作會增加，因此會投放更多資源，確保僱員權益不會受損，以及需向解說僱主不明白的地方。