今年DSE正式閉幕　游泳考試屬壓軸一環

今屆中學文憑試(DSE)受疫情影響而延期舉行，隨着屬體育科壓軸項目的游泳考試在昨日(11日)結束，考評局今日(12日)宣布2022年DSE所有考試順利完成。原定於3月舉行的體育科和音樂科實習考試延至5月中才展開，分別約有1,100名體育科及6名音樂科的考生參與。考評局在疫情下較難物色考試場地，最終在政府部門協助下順利舉行共5天，涉及10個項目的體育科實習考試。

首場實習考試為體適能考核，在5月15日舉行，所有考生均須進行「引體向上(男)/曲臂懸垂(女)」、「仰臥起坐」及「坐地體前屈」3個考核，考試在馬鞍山的青年會書院舉行，學校為了配合「引體向上/曲臂懸垂」考核，特別於校內加設考試用的橫杆。

至於過往考試沿用拉尺進行量度的跳遠、擲鐵餅、標槍等計算距離的考核，去年DSE起改用測量儀器來量度距離，如在擲鐵餅考核，當考生投擲鐵餅後，考務人員即以指示杆標示其落點，另一位考務人員便可透過儀器量度投擲距離，較使用拉尺量度節省時間，提升考試流程的效率。與筆試時「坐定定」應考不同，考生在體育實習考試期間的運動量甚高，考生可在應考時暫時除下口罩，惟他們在應考前均要戴上口罩，在排隊點名時亦須保持適當距離。