25%受訪年輕人選擇「躺平」　組織促政府制訂青年政策績效指標

教育局局長楊潤雄早前指，「躺平主義」容易令青年委靡不振，長遠會窒礙社會的進步。有組織早前訪問了100名基層青年，有23%人指會選擇「躺平」，有80%人指是有「躺平」是因為社會氛圍，亦有63%人指是因為經濟發展。另有75%人指增加房屋供應可改善青年人「躺平」的情況。

社區組織協會在今年2至5月訪問了100名基層青年，他們的家庭收入少於在職家庭津貼計劃的75%基本津貼的入息限額。調查結果發現，選擇「躺平」的受訪者指，最主要原因是滿足現狀及適應社會環境（30%)，28%人認為是個人的選擇，亦有27%人指對未來沒有希望。

對於有何政策問題令青年選擇「躺平」，有70%人是因為租金昂貴租不起合適居所，亦有66%人指樓價高企難以置業，亦有61%人指生活開支大但收入不多。至於如何改善，有75%人指要堵加房屋供應，有66%人指是為清貧大專生提供生活費津貼。大專生David 認為，「躺平」不是選擇而是迫於無奈，而租金昂貴令人無法負擔，回想3年前未上公屋，租住劏房，由母親申領的數千港元綜援金每月所剩無幾，望政府可向輪候公屋的青年提供租金津貼，兼顧學業的同時能沒有後顧之憂。