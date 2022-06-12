網傳少女跪地遭連環掌摑　童黨怒斥：仲敢返香港

本港疑再有童黨欺凌事件發生。網上討論區日前有兩段影片流出，顯示一名少女跪在地上，遭多名男女連環掌摑，合計共打了至才21巴掌，其間更有在場人士邊打邊質問少女，「係咪寸啊！」、「鍾意鬧我啊嘛！」，其中片段更有人道出「真係仲敢返嚟香港㗎喎！」、「半個香港憎晒你」，引起網民熱議，並推測事件發生於本港。

其中一段片長逾2分鐘的影片，可見一名穿白衣的少女在多人面前跪下，隨後連續遭數名少女質問，包括一名身穿黑色短裙、口講普通話的少女，白衣少女回應「我甚麼話都沒有說過」，鏡頭外另一名少女此時插嘴，並以廣東話稱「我知你好唔GUR(順氣)啊而家」，黑裙少女隨即在白衣少女臉部掌摑一巴，現場多人隨即起哄並傳出笑聲，有人問道：「妳是不是有說過她壞話？」、「妳一時喺英國，一時喺美國，一時喺深圳喎而家」。

黑裙少女其後再向白衣少女挑釁，「妳不打，我打你囉」，隨即狠摑數巴且不斷罵對方「係咪寸啊！」、「打我啊嘛！」，之後旁邊一名穿短褲的少女接力再連摑數巴。隨後，旁邊再有人質問白衣少女，「你在群裏不是發我照片嘛？」、「你唔係話我好X煩咩？我點煩你啊而家？」，並再連摑約10巴掌。期間，有圍觀人士起哄，當中提到「半個香港憎晒你」、「佢真係仲敢返嚟香港㗎喎！」片段未有顯示白衣少女的結果，惟有網民見到均表示事件恐怖，直斥打人者「黐線」，另有人質疑事件發生地點，「似內地多過香港」、「廣州定香港？深圳？」