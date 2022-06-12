11歲女童患心肌炎　手術後未過危險期　家屬：她仍努力活着

11歲女童蕭奕彤3周前接種第2劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗後，日前因心口痛及肚痛入醫院檢查，獲悉確診心肌炎且病情短時間急速惡化，目前在兒童醫院深切治療部留醫，需使用人工心肺以維持心肺功能。奕彤的姨姨昨日(11日)在社交平台發文，指奕彤前日(10日)完成一個心臟小手術，但仍未度過危險期。她感謝關注奕彤病況的市民，又指「奕彤現時仍在努力的活着」，「大家祝福加持順利完成」，不過她形容目前都只暫時是見步行步，「沒有壞消息便是好消息」。

奕彤病況是否歸咎於接種疫苗，網民出現偏激言論。奕彤姨姨今日(12日)發千字文回應：「她(奕彤)是一個3歲開始習舞，拉着一字馬看卡通，吃着飯會聽着腦海k-pop手舞足蹈而不自知。她常說夢想做女團，她有的是天賦，熱情和努力。打針的決定，沒有威逼利誘，而是家庭的知情選擇。」奕彤姨姨反問「如果你知道你今日出街過馬路會畀車車斷一隻腳，你會出街嗎？」，並強調生命的無常從來沒有早知，只有無知。「如果今日情形逆轉，因無打針染疫而危殆，也同樣會有疫苗支持者用同一番言論指摘父母無幫小朋友打針，害死仔女，附上多國政府數據支持。」她又質疑市民對接種疫苗後的副作用是否掌握真實的數據，身邊傳出不少市民「打完第X針唔知幾耐就心臟病/生cancer/死咗」的消息，是屬於道聽途說還是真實個案被排除在政府的計算數據，「我們一般市民所獲得的副作用數據其實有否被低估？」

奕彤姨姨提到，但又如果今日我因無打針染疫而危殆，我絕不怪罪決策者，這絕對是我為個人健康負責的決定，「如果沒有步步逼針，有幾多家長真正願意帶小朋友打針？有幾多(家長)真正能相信疫苗對小朋友的健康能起保護作用？」她認為，最後決定打針的人自有其原因，也不應被視為網民留言中所指的「叛徒」。奕彤姨姨又呼籲網民稍移玉步到其他平台討論是否疫苗惹禍，不要借人們的不幸去引發社會討論，「我的感覺就像有些流氓要闖進急症室向病者追數，而有趣的是我們並沒欠你甚麼。你們打擾家屬安寧，我不得不請大家離場。」