今增814確診　涉106輸入病例　多16宗懷疑變種病毒個案

新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(12日)新增814宗確診，當中包括106宗輸入個案，昨日(11日)無患者離世，另當局錄得多16宗懷疑BA.2.12.1變種病毒個案。至於早前爆疫的多個酒吧，今日無新增個案出現。

新增的個案中有106宗為輸入個案，其中54宗於機場樣本發現，且分散多班機客，包括43宗於昨日（11日）抵港，21宗於前日(10日)抵港，34宗於檢疫設施中發現，8宗於檢疫第7日後的個案，當中7人的病毒量低，相信是殘餘病毒發現個案，餘下一名患者於檢疫第8日中發現，屬英國入境人士，會調查屬本還是輸入個案。懷疑BA.2.12.1的新增本地個案達16宗，其中1宗是家居檢疫，家人已確診；另有5宗是來自太古城高山台廬山閣兩個單位，分別3宗及2宗；其餘個案未知源頭，有個案居於灣仔城市大廈、香港仔漁安苑彩安閣；九龍區有柏景灣6座、港灣豪庭5座、通菜街昌好大廈、旺角富華大廈；流浮山深灣畔1座、馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣。另有2宗個案是同一家庭，來自屯門帝濤灣2座。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，截至今日凌晨，共有361名確診病人留醫治療，而昨日新增的留醫人士中3名病人情況危殆，無人嚴重，共有15名危殆、7名嚴重需要留醫，其中3名危殆正於深切治療部。