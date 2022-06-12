專科門診明實施疫苗通行證　未打針者須持48小時無感染證明

食物及衞生局、衞生署及醫管局轄下的指定醫療處所，將於明日(13日)起實施「疫苗通行證」。醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(12日)表示，有關措施是為了保護長者及長期病患者，門診會有告示、廣播，亦會有職員協助。而疫苗通行證的要求，目前不適用於急症室、普通科門診等提供緊急服務的診所。

政府早前公布，自明日起所有進入專科門診診所的服務使用者及訪客，須符合「疫苗通行證」要求，包括已接種所需劑量新冠疫苗、屬政府紀錄上的新冠康復人士或獲醫生證明不適合接種疫苗，並持有相關疫苗接種紀錄(包括康復人士紀錄)或醫學豁免證明書等。如未達以上要求，則須出示到訪前48小時內進行的核酸檢測無感染證明，但不得以快速抗原測試代替。

而任何人如正接受強制檢疫、隔離或檢測，則不可進入專科門診診所。持有專科門診預約安排的人士，則需致電相關診所，更改覆診日期或安排補充藥物。而由於現階段12歲以下的兒童被豁免於「疫苗通行證」，所以並不需要符合有關要求。