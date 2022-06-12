歷任問責官員民望　鄭若驊包尾　支持率淨值負43百分點

香港回歸近25年，有機構近日公布最新民意調查，結果顯示在歷任問責官員民望中，長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊「包尾」，其平均支持率淨值為負43個百分點，而民望第二及第三低的是前特首董建華和梁振英，兩人出任特首期間的支持率淨值分別為負37個百分點及負33個百分點。

香港民研在網上公布本月啟動一國兩制25周年中期民情總結，首星期先整理2002年至今的問責官員民望數據。不單止得出上述數據，教育局前局長吳克儉與梁振英並排，吳的支持率淨值與梁同為負33個百分點，而任期只剩3星期的現屆特首林鄭月娥緊隨其後，支持率淨值負32個百分點，財政司司長陳茂波上屆出任發展局局長期間，支持率淨值亦負31個百分點。

民政事務局前局長劉江華的支持率淨值是負24個百分點，現任教育局局長楊潤雄負23百分點、前政務司長林瑞麟是負22個百分點，而現任財政司司長的陳茂波，支持率淨值是負19個百分點。至於民望最高的是上屆出任食物及衞生局前局長高永文，任內平均支持率淨值為正73個百分點。