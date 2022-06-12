病人體內遺異物　醫生朱建華被控專業失德　今展開紀律聆訊

結直腸外科醫生朱建華，因沒有發現病人身體內存有異物及提供適切治療，被控專業失當。醫務委員會今日(12日)展開紀律聆訊，上半場聆訊由辯方律師詢問涉事醫生在案情中的詳細事項。案情指，朱涉嫌2015年分別為病人進行2次手術，以關閉結腸人工造口及另外造口後，病人持續出現劇痛，且撫摸傷口時感到有異物，惟朱沒有適當跟進。病人及後在掃描檢查發現身體內存有與棒球大小相若、長約4吋的金屬異物，惟早前病人女兒指在諮詢朱時，後者指「正常人吞一噸金都可以自然排出」，認為或是其他醫生早前為病人做手術時遺下，強調自己手術只為病人進行關閉造口，其他一概不負責。最後病人經其他醫生進行緊急手術取出異物，內有包着小腸的紗布。由於辯方要傳召證人，時間有限，醫委會將於10月23日及11月13日續審。

朱建華今日在聆訊上，表明病人在覆診期間並未有提及腹部痛，「不明為何會說我說謊」。朱於2015年為該病人進行2次手術後，已預約術後2周覆診，看其康復進度。由於病人完成手術後有可能患上腹膜炎，而朱只處方抗生素，被問到為何不處方其他藥物時，朱認為，病人患上腹膜炎的機率很低，加上他形容病人術後情況「very well, stable and recovering well(狀況穩定、良好)」、亦沒有發燒，及可四處走動，在沒有異樣的情況下，故只處方抗生素。朱又強調，認為治療病人的方案「不會100%肯定」，要視乎機率去判斷。

針對朱沒有發現病人身體內存有異物以及未有跟進，他解釋自己一貫做法是提醒病人在做完檢查，待報告已送回診所並由他看完後，再告訴病人下一步治療，包括進行手術。此案病人在進行2次手術後仍感不適，曾赴醫院求診及在2016年7月22日照CT，數日後病人才致電朱的診所查詢病情。護士遂以電話聯絡醫院拿取報告，惟當局只以傳真傳送文字報告，而沒有附上影像。報告指病人體內沒有金屬物，朱亦坦言感到意外，但沒有致電相關放射治療師確認結果，僅指病人狀況不危急，可等待翌日CT Scan的影像再了解患者情況。不過，控方及委員均質問，為何朱指護士可「very easily(很容易地）向相關部門聯絡，例如向放射治療師確認結果、向醫院查詢CT Scan的詳細資訊、或可即日安排病人做X光，卻要等待至翌日再可了解情況。另外，當放射報告顯示病人無礙時，朱沒有打電話詢問病人，也沒有立即拿取X光影像，研訊主席葉永玉醫生更直言，醫生學校和初出茅廬的醫生都會與放射部溝通。朱回應指，收到文件是最準確的做法，也一貫沿用此方法，重申目的是讓其深入做研究。