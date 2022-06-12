65%人服用中藥或涼茶預防流感　浸大：市民對中醫看法正面

香港浸會大學中醫藥學院調查發現，65%受訪者會服用中藥或涼茶預防流感，近90%人認為中醫藥可治療流感；受訪者又認為中醫藥在治療咳嗽、疲倦及喉嚨痛等流感症狀的成效較明顯。學院指，調查結果反映大部分受訪者認為中醫藥預防及治療流感成效良好。

浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床副教授彭波獲中醫藥發展基金資助，展開「香港居民對中醫藥及流感認知與運用」調查，在2020年7月至2021年9月期間，抽樣訪問了1,596名18歲或以上香港居民，有70%受訪者表示曾患流感，而流感疫苗的接種率為45%。調查發現，65%受訪者表示會服用中藥或涼茶預防流感，其中18至35歲佔14%，36至55歲佔40%，56或以上佔46%，顯示年長人士較傾向以中藥或涼茶預防流感。

調查亦發現，86%受訪者認為中醫藥可治療流感。被問及如患上流感會先看中醫還是西醫，57%表示會先看西醫，24%表示會先看中醫。雖然多數人患上流感後會先看西醫，但有92%受訪者表示，如果看西醫後症狀無明顯改善會尋求中醫治療。療效方面，58%受訪者認為以中西醫結合治療流感的療效較佳，其餘認為中醫或西醫療效較佳的受訪者比例相若。在多項流感症狀中，最多受訪者認為中醫藥能明顯緩解咳嗽、疲倦及喉嚨痛，其餘包括頭痛、肌肉痛和流鼻水等。彭波表示，調查結果反映大眾對於中醫藥防治流感的療效抱正面的態度，近年本地中醫藥專業的形象有所提升，大眾對於中醫藥的接受及認可程度不斷增加，加上中醫藥在防治新冠病毒方面的成效獲得肯定，相信大眾更樂於利用中醫藥防治流感和其他疾病。