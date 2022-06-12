港女行大帽山走失寵物貓　回家換衫方尋貓惹網民狠批

本港天氣近日持續不穩，部分地區不時有大雨，有市民不懼風雨繼續外出行山。不過，有女網民今日(12日)在社交平台發文求助，指她當日帶同愛貓行山，未料與後者走失。事主雖在事發地點尋找兩小時，但始終不見愛貓身影，最終決定「搵咗兩個鐘搵唔到依家返屋企換件衫再去搵過，希望有心人搵到可以聯絡我」。未料貓主此言一出，不少貓奴網民見狀都狠批事主不責。

貓主今日在Facebook的「天下貓貓一樣貓群組」發文，並附上失蹤寵物貓的相片，其名稱「Milkshake」。不過，有同樣為愛貓人士的網民批評，事主應好好反思，「又唔係放養慣，仲要帶佢(Milkshake)去一個完全陌生嘅環境兼走失。嗰度係山頭，咩嘢大型動物都有，又蟒蛇又野豬。只希望貓冇事，而作為主人嘅你，如果搵返貓，要諗下自己係咪適合繼續養佢或其他動物。」亦有網民揶揄，「你真係一個負責任嘅主人，記得化埋妝先再去搵呀！」、「仲返屋企換衫，到底有幾緊張隻貓…」。

雖有網民批評，但亦有其他人呼籲先尋獲失蹤貓貓再罵事主：「大家唔好鬧住，可能樓主搵咗兩個鐘搵到啲衫濕晒啫，其實佢應該搵屋企人幫手，可以叫家人攞衫俾佢或幫手搵住先，不過貓貓在外時係會好驚，唔係咁易認得樓主，所以真係奉勸要把自己主子帶出街散步嘅奴才，唔該你哋幫主子戴好頸帶，仲要捉緊條繩，唔係一走失就後悔莫及。」