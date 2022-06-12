土航10日內兩度違規　伊斯坦布爾航班禁抵港5天

本港新冠疫情稍有回升，輸入個案今日(12)更增加逾百宗。衞生署衞生防護中心晚上公布，由於土耳其航空營運於伊斯坦布爾飛抵香港的航班10天內兩度違規，包括分別有乘客確診，以及未能符合指定的防疫條件，由明日(13日)起禁止該航班抵港5天。

衞生署指，土耳其航空營運於上周四(9日)由伊斯坦布爾飛抵香港TK070航班，因有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，而該航空公司亦未能發現，同時該航班上經抵港檢測染疫的乘客數目達至相關指定條件。因應這由土耳其航空營運的航班在10天內兩次觸及有關指標，衞生署遂引用第599H章禁止有關客機，在本月13日至17日期間從伊斯坦布爾着陸香港。

另外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，香港截至昨日(11日)共錄得19宗、232宗、24宗及41宗個案分別帶有Omicron變種病毒株BA.2.12、BA.2.12.1、BA.4及BA.5亞系。