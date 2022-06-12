中年婦港鐵偷拍妙齡女　苦主攜證人報案　警員「冷處理」惹議

港鐵不時有人偷拍，惟乘客因不知情或怕事而甚少向旁人求助。不過，有夫婦今日(12日)在社交平台「公務員Secret」反映，昨日(11日)凌晨在港鐵旺角站上車，見到一名中年婦人不斷偷拍其他乘客，當見到她再偷拍一名年輕女生的臀部超過3次，更將相片Whatsapp給其他人觀看後，遂出面阻止並在年輕女生同意的情況下報警，中年婦見狀立即將有關相片刪除。惟警員到場見沒有證據，更稱「佢(中年婦)鍾意影咩都得，只要唔係情色/猥瑣/滋擾拍攝」便不構成刑事成分的理由，最終放過當事人。事件經上傳社交平台後引起網民討論。

涉事夫婦發文表示，當與年輕女生決定報警時，中年婦藉口指自己並非偷拍，「只係想話俾朋友聽咁夜仲有咁多人」。報警後，3名警員在超過15分鐘後才到場，不過他們第一事件事竟然是怪罪於夫婦教受害人自行報警，「話係港鐵發生應該先搵港鐵職員協助，如果只係犯港鐵附例係要由港鐵職員處理，等佢哋覺得有需要先報警」。及後，一名警員「求其睇吓」中年婦的手機，得悉對方刪除涉事相片後，遂質問夫婦「被影嘅人有冇衣着唔整齊或者被影到重要部位」。除非苦主是名人、有肖像權，或者屬色情、猥瑣拍攝，否則就等同「周街影相」並不唔涉及刑事。在沒有證據下，警員最後又批評夫婦二人，「唔好將自己主觀嘅想法強加於嗰個中年女人身上」。事主又指，「即使我解釋見佢對住同一個人偷影咁多次，覺得佢行為可疑，呢位警察都係話佢其實無犯法」、「仲話即使你見到佢WhatsApp傳來嘅相，只係對住女人屁股嘅相，相中嘅人有着褲有leggings並唔構成犯罪行為」。

夫婦最後表示，「最後眼白白睇住個中年女人無事咁放走咗，受害女仔勁無奈，我哋做證人更無奈」，警員又表示要睇情況報警，「中途重帶有啲暗串意思話我哋今次浪費警力」。夫婦質疑，「原來唔係影裙底就會冇事，因為人地著緊褲，對住屁股影都話冇問題，同埋受害人衣着整齊就無問題，無拍到重要部位所以無問題」。事件引起網民爭議，批評警方今次處理手法不周，「正常手法，阿sir大事化小，下次可以再堅持小小，要求返警署落份口供再慢慢傾，會睇到邊個縮沙先」，另有人揶揄，「唔怪得罪案率低左啦」。