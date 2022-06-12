西貢北潭路山泥傾瀉未完成清理　局部准許小型車輛行駛

本港過去一周橫風橫雨，天文台在上周三(8日)更一度發出紅色暴雨警告信號，期間西貢北潭路曾出現山泥傾瀉，造成近北潭凹的路段全線封閉。清理工程持續多日，附近居民均叫苦連天，西貢北區議員譚爾培今日(12日)凌晨發文，指前線人員據悉仍正集中處理部分位於6層樓高的石塊、樹及泥土，以減低危險。不過，他獲悉村內情況極為惡劣，有村民數天無法回家苦不堪言，另有村民車輛已經無油，要求相關部門送油進村應急。

政府今晚公布，經土木工程拓展署和路政署工程人員連日冒雨清理，出事斜坡情況已較日前穩定，但仍有不少鬆散石塊及石屎護面有待清理。封路對居民造成不便，政府部門認為可在有限制情況下容許小型車輛使用該段道路，並由今日起，每天早上7時至9時，及傍晚6時至8時開放予相關車輛使用。由於上述山坡尚未完成清理工作，並以單線雙程模式行駛，呼籲使用者經過時提高警覺，小心忍讓，車輛通行時請慢駛，而無特別需要的車輛請勿到訪有關地段。

此外，運輸署已經聯絡新界專線小巴第7號線的營辦商，於該道路臨時開放時段提供來回西貢及海下（繞經黃石碼頭）的臨時專線小巴服務。大埔民政事務處會一直密切留意情況，並積極聯繫其他政府部門，為居民提供適切協助。