18名酒吧及餐廳負責人　涉違反防疫指示遭食環檢控

食環署發言人今日(12日)表示，該署與警方昨日(11日)至今日凌晨繼續在各區加強巡查。其中，食環署共巡查共325間餐飲場所(包括51間酒吧)及107間其他處所，其中10間位於東區、油尖區、九龍城區及大埔區的酒吧負責人，以及8間位於灣仔區、東區、南區、旺角區、屯門區、元朗區及西貢區的其他餐飲場所負責人涉嫌違反指示，署方已向他們展開檢控程序。

當局亦已要求相關場所採取減低傳播風險的相應措施，7間酒吧及8間其他餐飲場所因違規須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等；而3間酒吧/酒館因違規則須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉處所7天或14天。

此外，食環署亦於酒吧向一名涉嫌沒有符合快速抗原測試記錄的檢查的員工，以及一名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工發出定額罰款通知書。食環署亦於其他餐飲場所向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客、一名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工及一名涉嫌沒有佩戴口罩的員工發出定額罰款通知書。在聯合行動中，警方也有採取執法行動。