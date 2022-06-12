57場所納強檢涉多間食肆　旺角雲桂香米線及正冬火鍋料理上榜

再增57個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水驗出新冠病毒被而納入強檢名單。政府今日(12日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該57個地方的人士，須於明日至後日(13日至14日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。另外，政府明日將於深井碧堤半島重開流動採樣站。

涉及多宗病例的地點如下：

1.半山區寶雲道2號富匯豪庭2座

2.鑽石山鳳德邨雪鳳樓

3.長沙灣昇悅居3座

4.沙田駿景園10座

5.東涌迎東邨迎福樓

6.觀塘祥和苑和均閣

7.油塘崇山街8號曦臺2座

8.慈雲山慈安苑安欣閣

9.將軍澳唐明苑唐輝閣

10.屯門兆康苑兆偉閣

11.將軍澳維景灣畔11座

12.鑽石山星河明居E座

13.大圍嘉田苑嘉慧閣

14.油塘油美苑淑美閣

15.藍田康逸苑康年閣

16.尖沙咀擎天半島2座

17.荃灣海濱花園海蕙閣

18.長沙灣碧海藍天3座

19.深井碧堤半島9座

20.大圍美田邨美景樓

21.屯門海典軒2座

22.半山區堅道66號金庭居

23.大埔寶雅苑逸和閣

24.鴨脷洲海怡半島美祥閣

25.東涌海堤灣畔2座

26.馬鞍山耀安邨耀和樓

27.鰂魚涌太古城銀栢閣

28.將軍澳怡心園5座

29.青衣盈翠半島5座

30.堅尼地城泓都2座

31.跑馬地樂活道18號樂陶苑D座

32.葵涌大隴街11號葵華大廈

33.荔枝角盈暉臺3座

34.西營盤第三街163號廣豐臺2座

35.大角咀帝柏海灣2座

36.紅磡海逸豪園3座

37.馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣

38.鴨脷洲漁安苑彩安閣

39.小欖帝濤灣浪琴軒2座

40.旺角砵蘭街331-335號富華大樓

41.大角咀柏景灣6座

42.大角咀港灣豪庭5座

43.灣仔告士打道144-149號城市大廈

44.荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號舖 彩薈軒

45.鴨脷洲利東邨利東商場二期101A號舖 薩莉亞意式餐廳

46.大角咀大全街47-49號大滿樓地下 創意餐廳

47.大角咀埃華街116-118號大英樓地下7C號舖 新耀記食店

48.旺角西洋菜南街59號及61號舖地下及閣樓 銀龍茶餐廳

49.馬鞍山恒安邨恒安市場26-27號舖 四喜牛腩粉麵

50.旺角西洋菜南街2W號1樓 雲桂香米線專門店

51.旺角太子道西103-107號地下 正冬火鍋料理

52.大圍大圍道1-35號金山樓地下及1樓 明星海鮮燒鵝專門店

53.深水埗南昌薈1樓F102舖 半島漁港

54.北角健威花園F座

55.旺角通菜街252號昌好大廈

56.旺角砵蘭街414號 新川美食

涉及污水樣本驗出新冠病毒的地點如下：

1.屯門龍門居16座