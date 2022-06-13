飽覽維港景　今期居屋北角驥華苑最搶手

今期居屋共有7個項目，其中預料將最快售罄的居屋盤，相信非北角驥華苑及啟德啟欣苑莫屬。驥華苑作為近年少見的港島居屋盤，地理位置優越，部分單位更可飽覽維港海景。至於啟欣苑則與九龍城僅一街之隔，與啟德豪宅為鄰，距離港鐵宋皇臺站少於5分鐘步程，但啟欣苑部分單位為「納米盤」為人詬病，更曾被批評「政府（起樓）帶壞咗個頭」。

驥華苑坐落北角電照街，經本報記者實測，距離港鐵北角站只需約5分鐘步程。附近配套設施發展成熟，鄰近「北角匯」等大型購物商場，亦有渣華道市政大廈的街市、體育場館等。

不過，驥華苑最令人趨之若鶩的海景並非所有單位均能擁有，由於有「北角匯三期」阻擋，故預計低層單位只有7室可斜望海景，至於中高層單位的4、5、6及7室應均可望海；至於面向馬寶道及電照街的1、2、3及8室則或未能享受維港海景。

啟欣苑最便宜單位僅售124萬元，附近有千萬豪宅，生活配套一應俱全，交通便利。惟或為了增加伙數，政府於該屋苑提供「納米盤」，開則最小呎數僅186平方呎。議員梁文廣曾批評「政府（起樓）帶壞咗個頭」，以上次「綠置居2021」青富苑細單位嚴重滯銷的經驗來看，「納米盤」明顯不受歡迎，不應一味貪求伙數，而須重視住屋質素。