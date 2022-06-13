28申請者爭一單位　居屋白居二今攪珠

「居屋2022」及「白居二2022」今日攪珠，房屋委員會將於早上10時半在網上直播。今期7個項目共提供8,926伙，房屋委員會早前曾表示，直至3月截止申請時，暫收到22.4萬份居屋網上申請和2.7萬份「居屋2022」或「白居二2022」紙本申請，即超額申請約27倍，平均28名申請人爭一個單位。此外，由於房委會會在「居屋2022」中，為「家有長者優先選樓計劃」申請者及一人申請者預留配額，故一般家庭申請者，將只剩不到三分之二的單位可供選購。

在「居屋2022」的申請者之中，「家有長者」的家庭申請者可獲預留2,700個單位的配額，綠表和白表申請者分別佔40%和60%。若參加「家有長者」的家庭申請者若未能取得配額，仍有機會可在「其他家庭」類別下購買單位，換言之，一般家庭申請者更需與失落「家有長者」配額的家庭申請者「爭樓」。

至於一人申請者則可獲預留900個單位，綠表和白表申請者比例同樣為4：6。在所有一人申請者選樓後，若該900個單位仍未售罄，餘下的單位將回撥予「其他家庭」類別的申請者。攪珠過後，有幸被抽中的市民，最快可於今年第4季開始揀樓。