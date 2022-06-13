東方日報A1：安達臣道新居屋沙塵滾滾　慘過充軍

港人難上樓，即使抽中居屋亦未必等於有安樂窩！「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2022」及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2022」今日攪珠，申請人對今期推出的7個居屋盤翹首以待，不過並非所有屋苑都是筍盤。其中位於觀塘安達臣道的居屋安秀苑，位置「隔涉」，距離最快可到達的港鐵藍田站需約20分鐘以上車程。雖然該屋苑最快可於2024年入伙，但預料周邊房屋發展仍要待2026年才可全部落成，入伙初期少不免要忍受地盤噪音，沙塵滾滾，配套未盡完善，慘如「充軍塞外」。

位於大上托西南面山坡的安達臣道石礦場作為新發展區，政府拖足11年才有樓宇面世，安秀苑屬第一批落成的公營房屋，最快2024年底落成。本報記者近日到場視察，由於地盤工程仍在進行中，故只可到達位於地盤下方的安達邨，只見該地塵土飛揚、噪音不絕於耳，明顯對安達邨造成影響，相信未來入伙後仍被其他房屋工程環繞的安秀苑，影響只增不減。

交通方面，記者由安達邨出發，經街坊「教路」乘坐巴士213M，仍需約22分鐘時間才可到達最近的藍田港鐵站。運輸署擬由2023年起，開展4條新巴士路線，由發展區往來鑽石山、深水埗、九龍站及中環，屆時安秀苑居民入伙後或能依賴該4條巴士線路，或到安達邨選搭更多巴士及小巴線路。

其實政府早於《鐵路發展策略2014》提出興建港鐵東九龍綫，連接觀塘綫及屯馬綫交匯的鑽石山站，以及將軍澳綫的寶琳站，以服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等地區，其中亦包括安達臣道發展計劃。不過，東九龍綫多年只聞樓梯響，實際動工日期未定，近日更傳出走線有變，由將軍澳出九龍將接駁至觀塘綫的彩虹站，而非接駁至鑽石山站分流乘客。

另外，根據政府文件顯示，安達臣道石礦場用地內的北端擬建公共運輸總站，以容納專營巴士及專線小巴服務，落成日期未有言明，只承諾會因應各個新發展工程的進度及落成日期，適時計劃及作出相應公共交通安排。

安達臣道石礦場用地未來亦會設有綠化空間、人工蓄水湖；亦有預留兩幅小學及一幅中學用地；醫療設施方面亦有預備發展基層醫療設施的用地；有3幅商業用地，惟暫仍未有詳細完工日期。以目前情況來看，安秀苑居民入伙後，或需到安達邨或安泰邨的街市購物。

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