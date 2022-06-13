在家量血壓要學　雙腳觸地穩坐15分鐘　二次量度更準確

高血壓是本港最常見的心血管疾病誘因，作日常檢查及記錄自身健康狀況變得十分重要。不過，並非每個人都懂正確使用血壓計，所量度的讀數亦可能有所偏差。有專科醫生建議測量血壓時應坐着，並確保雙腳能觸地，量度前最少先靜止15至30分鐘；至於讀取數值時，則以第二次作為最終記錄結果，因第一次量度時基於過分郁動等因素，血壓數值多數偏高，影響準確性。

心臟科專科醫生蕭頌華表示，高血壓可分為原發性及繼發性兩種，前者為醫學原因不明，或已知與遺傳因素有關，後者則為源於其他疾病，如睡眠窒息症。他強調，若情況嚴重會致命，尤其遇上急性或惡性高血壓，因為高血壓代表血管壓力高，故血管若受制於高阻力，會致不能正常運作，短期內會引致身體發生嚴重併發症，譬如急性衰竭、爆血管等；長期則會導致腎衰竭，甚至心臟衰竭，從而致命。

蕭又透露，高血壓可引致昏迷、心律不正，以及出現心房顫動，誘發中風。至於本港目前就有28%病人中風前曾出現心房顫動，若按年齡細分，每10個則有1名80歲以上人士曾出現，故建議患高血壓人士可以家用心電圖機，定期監測，預防中風。他強調，市民應建立良好生活習慣，飲食盡量以低鹽及清淡為主，亦要配合恒常的帶氧運動，控制體重；40歲以上人士要定期進行身體檢查，防患未然。