60人大帽山自發雨夜尋貓終物歸原主　貓主欣慰深表感激

一名姓陳愛貓女網民，昨午(12日)偕女兒帶同2隻其飼養的寵物貓到大帽山行山，其後她將貓咪留在車內，登山再與女兒會合，詎料及後返回車上，準備駕車離開時，才驚覺其中一隻叫「Milkshake」的貓女失去蹤影，她估計該貓趁她較早前關上車門之際，獨自跑出車外。其後陳返看車Cam片段，發現其愛貓往山上方向逃去，她隨即前往尋找約2小時，但未有發現，擔心愛貓受途經車輛驚嚇，故未能迅速將牠尋回；她及後在社交平台發文求助，並一度留言透露「返屋企換件衫再去搵過」，卻招來其他愛貓人士非議。

事發後，有大批熱心網民在網上開設FB群組及以通訊軟件聯絡，發起尋貓行動，高逢時期大約有60人自發協助，當中不乏具行山經驗的網民，並於昨晚9時左右乘著大霧及冒雨，帶備頭燈、電筒、繩索以及貓籠登山搜尋，期間各人彼此照應。

昨晚10時許，有協助尋貓人士曾在現場一度發現走失貓咪的身影，惟未能及時將其捉回。及至今日(13日)凌晨接近2時，在場網民終尋回該隻走失的貓咪，並當場物歸原主。陳女士又透露，該貓屬「布偶」貓類，為名種貓其中一種，4歲大；從小飼養至今對這麼多熱心人士協助她找尋走失貓咪，並成功幫她尋回愛貓，對此深表感激。