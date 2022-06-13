高流量鼻導管供氧量大且穩定　確診老翁轉用後一周可出院

本港第5波疫情一度嚴峻，今年3月初單日新增確診逾5萬人，長者及長期病患者首當其衝，醫院因呼吸衰竭引致缺氧的重症患者驟然增多，大多需使用儀器輔助呼吸，嚴重者更需插喉。為減輕深切治療負荷，醫院管理局於今年3月增購千台「高流量鼻導管氧氣儀」予各聯網，並安排新冠患者在內科病房接受治療，減少患者病情惡化的機率；有患者使用氧氣面罩後感覺侷促及乾燥，且病情惡化後無法滿足其氧氣需求，轉用高流量鼻導管並配合治療後於3天好轉，一周後可出院。

東區醫院深切治療部顧問醫生殷榮華解釋，一般當患者的血氧含量降至約90%或以下，醫院便會考慮使用鼻導管輔助病人呼吸。常人的呼吸需要約每分鐘30公升的流速將氧氣吸入身體，傳統鼻導管流速最高僅每分鐘10公升，常令純氧和室內空氣混和，未必能提供穩定氧氣濃度，且長期使用會令病人鼻咽膜乾燥，「似強力風扇24小時不斷吹，病人會覺得好唔舒服」。相反，若使用高流量鼻導管，則可調校高流速至每分鐘60公升，可滿足肺炎患者需要高流速的情況，同時氧氣濃度是100%純氧由機器輸出，故能提供穩定的氧氣濃度，使病人吸氣時不至於吸入太多周邊的空氣。

港鳥東醫院聯網內科部顧問護師(呼吸科)周文俊分享病例指，一名89歲老翁於3月初確診，於東區醫院內科隔離病房留醫，需使用傳統鼻導管輔助呼吸，惟其後老翁病情有改變，院方為其改用氧氣面罩，惟患者呼吸急促，更感覺侷促及乾，且飲食十分不便，而其血液含氧量仍然不足，遂再轉用高流量鼻導管，及服用抗生素和抗病毒藥，3天後患者病情好轉，更可於一周後可痊愈出院。