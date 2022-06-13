非緊急手術積壓　全膝關節置換公院排近5年

新冠疫情下大部分香港公營醫療的非緊急手術須暫停，過去一年「全關節置換術」的輪候中位數可長達56個月。有醫生指，多數接受此手術的都是退化性關節炎患者，雖然此病不致命，但患者會持續受到關節痛楚、僵硬及腫脹等折磨。有私家醫院推出優惠手術套餐服務，8月底截止，冀每個月可幫助10至15名公院輪候患者。

嘉諾撒醫院骨科中心主管吳富源表示，退化性關節炎的最常見部位包括膝蓋、臀部、脊椎及手部，若病情持續惡化，或會出現關節變形及攣縮形成O型腿、關節無法伸直等狀況。惟目前在公院輪候相關手術的個案已接近33,000宗，輪候時間更以年計。病情嚴重者便需做手術，包括「部分膝關節置換」是將膝頭內側部分關節置換成人工關節，創傷較少康復快，但翻修比率較高。至於「全膝關節置換」則適合嚴重、晚期關節退化的病人，多數患者術後的傷口疼痛輕微，術後3個月不少患者能獨自行走或只需使用手杖。

嘉諾撒醫院總經理許小虎指，因應公院輪候「全關節置換術」的時間長，認為疫情下此類非緊急手術仍會受影響。該醫遂與骨科中心合作推出「嘉家護膝2022計劃」，為正在公院輪候，並持有政府醫生轉介信或覆診紙的患者，提供較相宜價錢的手術套餐。患者只需經認可的骨科專科醫生確認及檢查後，便可參加此計劃。