7年取得兩學位　港生終圓獸醫夢

香港中學文憑試將在下月底公布成績，不少考生或擔心「揀錯科」，影響未來出路。香港大學畢業生唐志杰自小與動物共處，當初中學畢業時，本地未有獸醫學士課程，他亦未有考慮到海外升學，最終升讀了生物醫學學士課程，不過他在三年級透過大學的銜接計劃，有機會到英國修讀一年的獸醫課程，港大課程畢業後便赴英繼續修讀獸醫，最終7年間完成兩個學士學位，並取得專業資格，將成為獸醫。

唐志杰自小家中飼養過蜜蜂、雀鳥、魚和龜，中學時曾擔任流浪貓狗義工服務，文憑試後升讀了港大李嘉誠醫學院生物醫學學士課程。二年級時，愛丁堡大學來港介紹了其本科可銜接獸醫課程，他透過計劃於三年級時前往愛丁堡大學，與來自世界各地的學生學習交流，實習期間照顧了包括貓狗及農場動物，了解其成長過程及飲食習慣。完成首年課程後，他回港完成餘下的港大課程，畢業後再到愛丁堡大學繼續完成3年獸醫課程，並曾到當地的馬匹醫院實習，參與治療英女王馬匹的心律不正手術。

至於港大社會科學學科四年級生雷栩華，中學時已經很喜歡大腦研究，升大學後主修心理學及認知科學。在短短數年，她已經參與過4間英美大學的交流，包括美國史丹福大學、芝加哥大學，亦參與過倫敦大學學院交流，現於牛津大學交流，並在臨床神經科學實驗室進行研究。