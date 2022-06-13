港產片曾往取景　寶珊排水隧道變身展覽區　巿民可預約參觀　

全港首條控制山體內地下水位的排水隧道變身電影場景，開放市民參觀一探究竟！土木工程拓展署轄下的土力工程處於2009年建成的寶珊排水隧道，是位於港島半山的寶珊道，該條排水隧道除了減低山泥傾瀉風險，保護市民之餘，更曾化身電影場景；港產電影《赤道》、《使徒行者》等曾在上址取景。為讓市民更深入了解山泥傾瀉災害造成的影響及教育市民防災意識，土力處於去年9月起在隧道內設置展覽並舉辦導賞團，邀請市民到場參觀。

本港地勢山多平地少，依山而建的建築物是本地的城市特色，大量陡峭的人造斜坡亦變成容易發生山泥傾瀉的場地。曾發生嚴重災禍的寶珊道，在1972年6月18日發生了導致67人死亡的山泥傾瀉慘劇，震驚全港。為免重蹈覆轍，土力處及後建設了排水斜管系統，惟至2000年初排水斜管的排水功能逐漸下降，故當局決定建設全新的地下水排放系統。寶珊排水隧道由土力處設計，是一個創新且可持續的地下水位調控系統，該系統包括兩條排水隧道，高位隧道足有305米、低位隧道則有208米，兩條隧道合共有半公里長，配以172支排水斜管及自動實時地下水監測系統，土力處可調控地下水位，以減少山泥傾瀉的風險。

土力工程處副處長（港島）張秉業表示，土力處最近展開先導計劃，運用數位孿生技術提升排水隧道監控、分析和預測地下水位變化的能力。張形容，數位孿生技術就像「雙胞胎」一樣，透過該項技術便可將水壓計量度到的水位數據，回傳至三維建築信息模型中，並利用虛擬世界的「雙胞胎」顯示水位變化，從而得知地下水位狀況。鑑於寶珊排水隧道的獨特性，土力處在隧道內設立了「山泥傾瀉科技展學館」，內裏分為4個不同主題的展覽區，市民大眾若有興趣，可以透過「香港斜坡安全」網頁預約參觀。