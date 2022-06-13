醫管局專科門診今起實施疫苗通行證　未打針者須持48小時無感染證明

食物及衞生局、衞生署及醫管局轄下的指定醫療處所包括專科門診，今日(13日)起實施「疫苗通行證」，服務使用者及訪客，須符合「疫苗通行證」要求，包括已接種所需劑量新冠疫苗、屬政府紀錄上的新冠康復人士或獲醫生證明不適合接種疫苗，並持有相關疫苗接種紀錄(包括康復人士紀錄)或醫學豁免證明書等。如未達以上要求，則須出示到訪前48小時內進行的核酸檢測無感染證明，但不得以快速抗原測試代替。

任何人如正接受強制檢疫、隔離或檢測，則不可進入專科門診診所。持有專科門診預約安排的人士，則需致電相關診所，更改覆診日期或安排補充藥物。由於現階段12歲以下的兒童被豁免於「疫苗通行證」，所以並不需要符合有關要求。而有關疫苗通行證的要求，目前不適用於急症室、普通科門診等提供緊急服務的診所。

有病人組織曾批評有關措施安排推行得太急，覆診長者或長期病患者，未必有足夠時間接種新冠疫苗。部分長期病或行動不便長者，每星期要到專科門診覆診或檢查，疫苗通行證新措施實施後，若沒有接種新冠疫苗，須定期做核酸檢測才可以進入有關診所，會非常不便。對長期病患者而言，覆診是緊急及必須，部分人不能「斷藥」，前往診所取藥是刻不容緩，他認為應該讓有需要的人士有足夠時間打針。