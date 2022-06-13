以客為尊　與時並進　目標進一步閃耀國際

英皇鐘錶珠寶（00887）歷史悠久，自1942年成立以來，以代理世界頂級鐘錶品牌及高貴首飾享負盛名，其後更在2008年於香港聯交所主板上市，是城中聲譽卓著的品牌。公司在楊諾思小姐的領導下，秉承「以客為尊、與時並進」的發展方向。今年，這間鐘錶珠寶界的翹楚，獲得由東方傳媒機構頒發的「超卓上市企業大獎（鐘錶珠寶）」，彰顯其在業內卓越非凡的地位。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思（Cindy）表示：「非常感恩及榮幸得到這個大獎，不僅印證同事們的努力備受肯定，更凸顯公司團隊上下一心，得以令業務平穩發展。」

要在奢侈品零售市場屹立80年之久，英皇鐘錶珠寶名副其實經得起市場考驗，尤其是今年初本港爆發第5波疫情，零售市道一度進入寒冬，如何在「疫」市中紮穩陣腳、乘風破浪，確實殊不容易。Cindy指出，公司在疫情期間的首要任務，是致力保持高度衞生標準，一方面確保職員養成良好的個人衞生習慣，另一方面則在全線門市增設空氣淨化設備，並安排清潔人員經常打掃消毒，這些都是必不可少的防疫措施。

至於在瞬息萬變的時代節奏之下，要確保公司在業內處於領先地位，由產品設計、市場定位以至宣傳同樣需要與時並進，最直接莫過於在產品設計着手，「因應近年公司客人漸趨年輕化，集中推出既適合日常穿搭，又具時尚感的輕奢首飾。」其中由999足金鑄造的「Dashing Aura」系列產品，正好迎合時下年輕一代追求簡單、高貴的喜好，不僅別致迷人，更帶點小清新的感覺，送禮自用同樣合適。

不僅如此，公司還着力「與顧客建立個人化聯繫」，投放大量資源於本地市場，透過推出會員專享優惠、DIY工作坊、節日及生日禮遇等不同活動，答謝客人的長期支持。

這間80年老字號眼見近年網上購物及電子支付成為疫下新常態，亦積極在中港兩地市場增添多個網絡銷售渠道，「香港市場包括HKTV Mall、Zalora；內地則先後進駐天貓、京東及抖音網店。」傳統零售門市方面，店舖裝潢則以簡約、輕奢、優雅的元素為主，並會定期審視現有店舖業績，發掘具潛質的地段擴展網絡。

Cindy又提到，除了本港市場外，公司亦着重在內地發展不同業務，並將據點擴展至新加坡及馬來西亞，「短期目標是要重新穩固業務，讓其重回正軌；長遠目標則是待疫情趨穩後，進一步開拓東南亞市場。」

被問到對港府派發5,000元消費券對零售業有沒有幫助，她表示：「此舉對本港零售業有一定幫助，亦為公司生意帶來明顯增長。」她又補充，雖然現階段旅客仍未重臨本港，但有信心稍後與內地恢復通關後，英皇鐘錶珠寶的業務前景將會更好、更亮麗！